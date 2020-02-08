ПФУ опубликовал статистику пенсионных выплат за 2019 год

08.02.2020 16:00

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным ПФУ, средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составлял 3082,98 грн. При этом продолжали работать 2,6 млн пенсионеров.

Распределение пенсионеров по видам и размеру назначенных выплат на 1 января 2020 года: