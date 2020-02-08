Последние новости раздела
- ПФУ опубликовал статистику пенсионных выплат за 2019 год16:00
- В Украине возник дефицит медицинских масок11:00
- Укрпочта запустила услугу снятия наличных с банковских карт17:00
- Зеленский презентовал "государство в смартфоне"15:00
- Непогода в Украине обесточила 600 населенных пунктов09:00
- Карпаты засыпало метровым слоем снега16:00
- Гончарук пообещал Зеленскому ограничить зарплаты министров08:00
- Рада одобрила сокращение количества нардепов15:00
- Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине13:00
- В Украине подсчитали прихожан ПЦУ и УПЦ МП09:00
ПФУ опубликовал статистику пенсионных выплат за 2019 год
08.02.2020 16:00
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.
По данным ПФУ, средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составлял 3082,98 грн. При этом продолжали работать 2,6 млн пенсионеров.
Распределение пенсионеров по видам и размеру назначенных выплат на 1 января 2020 года:
- по возрасту - 3064 грн, 75,4% пенсионеров,
- по инвалидности - 2641 грн, 12,8% пенсионеров,
- в случае утраты кормильца - 2916 грн, 5,7% пенсионеров,
- за выслугу лет - 4500 грн, 5,4% пенсионеров,
- социальные пенсии - 1644 грн, 0,7% пенсионеров.
Теги: Украина, пенсионный фонд, статистика
- Глава МИД Дании посетил КПВВ "Майорское"15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 февраля10:00
- В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО17:00
- Старейшей жительнице Луганщины исполнилось 107 лет16:00
- В Минкульте анонсировали запуск телеканала для оккупированных территорий14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 февраля10:00
- В ОРДО перевернулся рейсовый автобус "Горловка - Севастополь"09:00
- В Донецке из-за непогоды на маршруты не вышли трамваи и более половины троллейбусов16:00
- В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 февраля10:00
- Интертелеком получил разрешение на 4G17:00
- ПФУ опубликовал статистику пенсионных выплат за 2019 год16:00
- Глава МИД Дании посетил КПВВ "Майорское"15:00
- Испанский клуб проиграл апелляцию по "делу Зозули"13:00
- Где и когда смотреть первый полуфинал нацотбора на Евровидение 202011:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 февраля10:00
- Зеленский призвал премьер-министра Италии закрыть офисы "ДНР" и "ЛНР"09:00
- В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО17:00
- Старейшей жительнице Луганщины исполнилось 107 лет16:00
- KAZKA презентовала клип на саундтрек комедии "Свидание в Вегасе" (ВИДЕО)15:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 февраля
- У Путина прокомментировали назначение «премьером ДНР» экс-чиновника из России
- В Донецке из-за непогоды на маршруты не вышли трамваи и более половины троллейбусов
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 февраля
- В ОРДО перевернулся рейсовый автобус "Горловка - Севастополь"
- В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО
- В Минкульте анонсировали запуск телеканала для оккупированных территорий
- Зеленский презентовал "государство в смартфоне"