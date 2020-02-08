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ПФУ опубликовал статистику пенсионных выплат за 2019 год

08.02.2020 16:00
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ПФУ опубликовал статистику пенсионных выплат за 2019 год

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.
По данным ПФУ, средний размер выплаты для 11,3 млн пенсионеров составлял 3082,98 грн. При этом продолжали работать 2,6 млн пенсионеров.
Распределение пенсионеров по видам и размеру назначенных выплат на 1 января 2020 года:

  • по возрасту - 3064 грн, 75,4% пенсионеров,
  • по инвалидности - 2641 грн, 12,8% пенсионеров,
  • в случае утраты кормильца - 2916 грн, 5,7% пенсионеров,
  • за выслугу лет - 4500 грн, 5,4% пенсионеров,
  • социальные пенсии - 1644 грн, 0,7% пенсионеров.


Теги: Украина, пенсионный фонд, статистика
 
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