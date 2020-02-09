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Вступили в действие новые правила пересечения админграницы с Крымом для детей
С 9 февраля 2020 года вступают в силу измененные правила въезда и выезда во временно оккупированный Крым для граждан Украины в возрасте до 16 лет. Об этом рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда — начальник пресс-службы Иван Шевцов, сообщает Укринформ.
Во-первых, с 9 февраля ребенок может пересекать админграницу только при наличии паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Ранее в этом перечне также был проездной документ ребенка. В 2015 году проездные документы ребенка перестали выдавать вообще, однако по ним продолжали пропускать, если они не утратили силу.
Еще одно изменение касается ситуаций, когда ребенок с одним из родителей направляется на материковую часть Украины. Обратно он возвращается с тем самым из родителей, с кем заехал, без нотариального согласия другого из родителей. Это касается и опекунов, попечителей, других лиц, которые, согласно действующему законодательству, являются законными представителями ребенка.
Ранее в этой ситуации было необходимо нотариальное согласие.
Третье изменение касается детей от 14 до 16 лет, которые учатся в учебных заведениях в регионах материковой Украины.
«Такие дети могут пересекать админграницу без сопровождения родителей или их законных представителей, но при условии, что в единой базе реестра Минобразования будет соответствующая информация», - отметил Шевцов.
Он заверил, что сейчас на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» у пограничников есть доступ к базе данных Минобразования.
Теги: Крым, дети, правила, Госпогранслужба
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