Вступили в действие новые правила пересечения админграницы с Крымом для детей

09.02.2020 15:00

С 9 февраля 2020 года вступают в силу измененные правила въезда и выезда во временно оккупированный Крым для граждан Украины в возрасте до 16 лет. Об этом рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда — начальник пресс-службы Иван Шевцов, сообщает Укринформ.

Во-первых, с 9 февраля ребенок может пересекать админграницу только при наличии паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Ранее в этом перечне также был проездной документ ребенка. В 2015 году проездные документы ребенка перестали выдавать вообще, однако по ним продолжали пропускать, если они не утратили силу.

Еще одно изменение касается ситуаций, когда ребенок с одним из родителей направляется на материковую часть Украины. Обратно он возвращается с тем самым из родителей, с кем заехал, без нотариального согласия другого из родителей. Это касается и опекунов, попечителей, других лиц, которые, согласно действующему законодательству, являются законными представителями ребенка.

Ранее в этой ситуации было необходимо нотариальное согласие.

Третье изменение касается детей от 14 до 16 лет, которые учатся в учебных заведениях в регионах материковой Украины.

«Такие дети могут пересекать админграницу без сопровождения родителей или их законных представителей, но при условии, что в единой базе реестра Минобразования будет соответствующая информация», - отметил Шевцов.

Он заверил, что сейчас на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» у пограничников есть доступ к базе данных Минобразования.