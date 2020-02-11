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В Кабмине анонсировали введение пакета бесплатных медицинских услуг для населения
11.02.2020 11:00
С 1 апреля в медучреждениях Украины собираются предоставлять гарантированный пакет бесплатных медицинских услуг. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, для того, чтобы Программа медицинских гарантий стартовала вовремя, все регионы Украины должны обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях, сообщает СТРАНА.ua.
"Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и уровня практики. Это должно быть сделано до 1 апреля", - отметил Гончарук.
В гарантированный пакет медицинских услуг входит:
- первичная помощь;
- экстренная;
- амбулаторно-поликлиническая (услуги профильного врача, к которому направил семейный врач);
- стационарная;
- паллиативная медицинская помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание,
- помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом);
- медицинская реабилитация;
- медицинская помощь в связи с родами;
- реимбурсация лекарственных средств ("Доступные лекарства").
Все услуги из гарантированного медицинского пакета будут полностью бесплатными для украинцев.
Теги: Кабинет министров, бесплатно, медицина, услуги
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