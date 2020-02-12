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ГСЧС объявила в Украине I уровень опасности
По всей Украине объявлен первый уровень опасности в связи с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.
"По прогнозам "Укргидрометцентра", 12 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности). По Киеву и Киевской области 12 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности)", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что по прогнозам "Укргидрометцентра", 12 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Как сообщили в "Укравтодоре", по состоянию на 6:00 12.02.2020 г. местами мокрый снег в Запорожской, Львовской, Ривненской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях, дождь в Херсонской, Черкасской и Киевской областях.
Средняя температура воздуха 0 - +3°С, на востоке -1-3°С.
Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Луганской, Закарпатской и других областях со снежными осадками местами заснеженное, в Донецкой области на дорогах местами переметы, в Полтавской области местами "снежная каша".
Теги: погода, опасность, снег, ветер
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