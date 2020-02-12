Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

ГСЧС объявила в Украине I уровень опасности

12.02.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ГСЧС объявила в Украине I уровень опасности

По всей Украине объявлен первый уровень опасности в связи с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.
"По прогнозам "Укргидрометцентра", 12 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности). По Киеву и Киевской области 12 февраля порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности)", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что по прогнозам "Укргидрометцентра", 12 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Как сообщили в "Укравтодоре", по состоянию на 6:00 12.02.2020 г. местами мокрый снег в Запорожской, Львовской, Ривненской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях, дождь в Херсонской, Черкасской и Киевской областях.
Средняя температура воздуха 0 - +3°С, на востоке -1-3°С.
Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Луганской, Закарпатской и других областях со снежными осадками местами заснеженное, в Донецкой области на дорогах местами переметы, в Полтавской области местами "снежная каша".



Теги: погода, опасность, снег, ветер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх