Названа дата эвакуации украинцев из Уханя

14.02.2020 08:00

Граждане Украины будут эвакуированы из китайского города Ухань 18 февраля, их сразу поместят в больницу на 14-дневную изоляцию. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире телеканала 1+1 вечером в четверг, 13 февраля, передает Корреспондент.net.

"Сначала китайские власти проверят, здоровы ли они, а затем их выпустят. Украинская бригада врачей на борту также их проверит, а потом останется с ними в изоляции. Изоляция – минимум 14 дней", – заявила Скалецкая.

По ее словам, в настоящее время анализируются четыре медицинских учреждения, из которых выберут одно для размещения украинцев.