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Украина отвергла "Мюнхенские рекомендации" по Донбассу

15.02.2020 08:00
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Украина отвергла "Мюнхенские рекомендации" по Донбассу

Подписанные на Мюнхенской конференции по безопасности рекомендации по урегулированию конфликта на Донбассе не отражают позицию ни организаторов этого мероприятия, ни украинской стороны. Об этом говорится в комментарии МИД Украины. Сами рекомендации уже удалены с сайта Мюнхенской конференции, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Документ под названием "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" ранее был размещен на сайте конференции. Там сообщалось, что его подписали глава конференции Вольфганг Ишингер, украинские дипломаты Василий Филипчук, Александр Чалый и Василий Семений, а от России - бывший глава МИД России Игорь Иванов.
Документ вызвал волну критики как с украинской стороны, так и со стороны западных партнеров Украины.



Теги: Донбасс, конференция, Мюнхен, план
 
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