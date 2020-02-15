- Украина отвергла "Мюнхенские рекомендации" по Донбассу08:00
- Названа дата эвакуации украинцев из Уханя08:00
- Укрпочта приостановила доставку в Китай16:00
- В Украине вырос индекс счастья13:00
- ГСЧС объявила в Украине I уровень опасности12:00
- В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия14:00
- Зеленский заменил Богдана Ермаком13:00
- В Кабмине анонсировали введение пакета бесплатных медицинских услуг для населения11:00
- В Минобороны анонсировали внедрение электронных военных билетов09:00
- Вступили в действие новые правила пересечения админграницы с Крымом для детей15:00
Украина отвергла "Мюнхенские рекомендации" по Донбассу
Подписанные на Мюнхенской конференции по безопасности рекомендации по урегулированию конфликта на Донбассе не отражают позицию ни организаторов этого мероприятия, ни украинской стороны. Об этом говорится в комментарии МИД Украины. Сами рекомендации уже удалены с сайта Мюнхенской конференции, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Документ под названием "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" ранее был размещен на сайте конференции. Там сообщалось, что его подписали глава конференции Вольфганг Ишингер, украинские дипломаты Василий Филипчук, Александр Чалый и Василий Семений, а от России - бывший глава МИД России Игорь Иванов.
Документ вызвал волну критики как с украинской стороны, так и со стороны западных партнеров Украины.
Теги: Донбасс, конференция, Мюнхен, план
- "Пока у власти в России будет Путин, конфликт на Донбассе не будет решен": главные итоги конференции по безопасности в Мюнхене
- Представитель от Украины на переговорах по Донбассу должен быть уполномочен Радой - глава партии "Основа"
- Мюнхенская конференция: критика власти и снижение тарифов
- В выступлении Порошенко в Мюнхене увидели плохой знак для Украины
- НАТО поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины - Столтенберг
- Евро-2012: баварский полицай-директор поделился тактикой
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты15:00
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля10:00
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году17:00
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля10:00
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"09:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
- Украина отвергла "Мюнхенские рекомендации" по Донбассу08:00
- В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине17:00
- В Эстонии из-за отсутствия снега отменили чемпионат Европы по биатлону16:00
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты15:00
- С лайнера Diamond Princess эвакуировали первых пассажиров14:00
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- В Антарктике зарегистрировали рекордно высокую температуру12:00
- Иглесиас и Курникова показали фото новорожденного ребенка11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля10:00
- В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса09:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля
- В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"