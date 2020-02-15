Украина отвергла "Мюнхенские рекомендации" по Донбассу

15.02.2020 08:00

Подписанные на Мюнхенской конференции по безопасности рекомендации по урегулированию конфликта на Донбассе не отражают позицию ни организаторов этого мероприятия, ни украинской стороны. Об этом говорится в комментарии МИД Украины. Сами рекомендации уже удалены с сайта Мюнхенской конференции, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Документ под названием "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" ранее был размещен на сайте конференции. Там сообщалось, что его подписали глава конференции Вольфганг Ишингер, украинские дипломаты Василий Филипчук, Александр Чалый и Василий Семений, а от России - бывший глава МИД России Игорь Иванов.

Документ вызвал волну критики как с украинской стороны, так и со стороны западных партнеров Украины.