Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения (ВИДЕО)

17.02.2020 14:00

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что 19 февраля стартует Национальная платформа примирения и единства. Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит", - говорится в сообщении.

"Наша задача - "наводить мосты". Меньше слов - больше дел", - добавил Сивохо.