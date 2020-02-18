- ПФУ назвал размер средней зарплаты за 2019 год13:00
- ЦОЗ рекомендовал отправлять домой сотрудников с признаками простуды11:00
- Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев17:00
- Хомчак раскрыл подробностях боя под Золотым15:00
- Аваков заявил о необходимости принятия закона о коллаборантах12:00
- Windrose запускает бюджетные авиарейсы между шестью городами Украины08:00
- Сколько будут отдыхать украинцы в марте15:00
- Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения (ВИДЕО)14:00
- "Слуга народа" запускает партийную газету и телеканал12:00
- ФСБ задержала в Азовском море судно с украинскими рыбаками18:00
Аваков заявил о необходимости принятия закона о коллаборантах
Перед тем, как Украина вернет контроль над оккупированными территориями Донбасса и придет время местных выборов, необходимо принять закон о коллаборантах, который также называют закон об амнистии. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
В таком случае к ответственности не будут привлекать врачей, учителей и других работников, у которых нет альтернативы.
"А если ты выполняешь репрессивную функцию, если ты организовываешь отряды, которые стреляют в нашу сторону, осуществляешь или осуществлял свержение власти насильственным путем, если ты в Славянске убивал протестантских священников, то не попадаешь под прощение, а попадаешь под уголовное преследование", – сказал министр.
Он добавил, что до населения оккупированных территорий нужно донести информацию о том, что уголовное преследование не грозит тем людям, которые не свергали конституционный строй и не посягали на суверенитет Украины.
Теги: Донбасс, закон, Аваков, коллаборационизм
- "Все начнут пользоваться украинским языком", - вице-премьер пояснил тонкости нового закона о языке в Украине
- "Это 13-летние мальчики дерутся за песок", - молодежь комментирует скандал "стакан воды"(ВИДЕО)
- Ничего общего с деоккупацией: в Раде раскрыли детали важного закона
- Руководителя налоговой службы Луганщины времен Януковича задержали с $3,8 млн долларов в сумке
- Вступил в силу закон о возобновлении кредитования
- Жебривский уверяет, что закон о реинтеграции Донбасса - "не заигрывание"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 февраля10:00
- Хомчак раскрыл подробностях боя под Золотым15:00
- Штаб ООС рассказал о бое в Луганской области13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 февраля10:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 17 по 23 февраля13:00
- Завтра КПВВ "Марьинка" будет закрыт12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 15 февраля10:00
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты15:00
- В Китае разработали роботов для борьбы с коронавирусом14:00
- ПФУ назвал размер средней зарплаты за 2019 год13:00
- Сервис OLL.TV не справился с наплывом футбольных болельщиков12:00
- ЦОЗ рекомендовал отправлять домой сотрудников с признаками простуды11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 февраля10:00
- Самолет для эвакуации украинцев вылетел в Ухань09:00
- Путин официально уволил Суркова08:00
- Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев17:00
- Букмекеры сделали прогноз на матч "Шахтер" - "Бенфика"16:00
- Хомчак раскрыл подробностях боя под Золотым15:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- Хомчак раскрыл подробностях боя под Золотым
- Завтра КПВВ "Марьинка" будет закрыт
- Штаб ООС рассказал о бое в Луганской области
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 февраля
- Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения (ВИДЕО)
- Сколько будут отдыхать украинцы в марте
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 февраля
- Аваков заявил о необходимости принятия закона о коллаборантах