Аваков заявил о необходимости принятия закона о коллаборантах

18.02.2020 12:00

Перед тем, как Украина вернет контроль над оккупированными территориями Донбасса и придет время местных выборов, необходимо принять закон о коллаборантах, который также называют закон об амнистии. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

В таком случае к ответственности не будут привлекать врачей, учителей и других работников, у которых нет альтернативы.

"А если ты выполняешь репрессивную функцию, если ты организовываешь отряды, которые стреляют в нашу сторону, осуществляешь или осуществлял свержение власти насильственным путем, если ты в Славянске убивал протестантских священников, то не попадаешь под прощение, а попадаешь под уголовное преследование", – сказал министр.

Он добавил, что до населения оккупированных территорий нужно донести информацию о том, что уголовное преследование не грозит тем людям, которые не свергали конституционный строй и не посягали на суверенитет Украины.