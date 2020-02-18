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Аваков заявил о необходимости принятия закона о коллаборантах

18.02.2020 12:00
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Аваков заявил о необходимости принятия закона о коллаборантах

Перед тем, как Украина вернет контроль над оккупированными территориями Донбасса и придет время местных выборов, необходимо принять закон о коллаборантах, который также называют закон об амнистии. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
В таком случае к ответственности не будут привлекать врачей, учителей и других работников, у которых нет альтернативы.
"А если ты выполняешь репрессивную функцию, если ты организовываешь отряды, которые стреляют в нашу сторону, осуществляешь или осуществлял свержение власти насильственным путем, если ты в Славянске убивал протестантских священников, то не попадаешь под прощение, а попадаешь под уголовное преследование", – сказал министр.
Он добавил, что до населения оккупированных территорий нужно донести информацию о том, что уголовное преследование не грозит тем людям, которые не свергали конституционный строй и не посягали на суверенитет Украины.



Теги: Донбасс, закон, Аваков, коллаборационизм
 
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