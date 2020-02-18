Хомчак раскрыл подробностях боя под Золотым

18.02.2020 15:00

На брифинге после заседания СНБО начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал о подробностях сегодняшнего боя под Золотым, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня после 5 часов утра незаконные вооруженные формирования ОРДЛО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад, также применяли и калибр 152 мм. После этого в районе 05:15 противник штурмовыми группами попытался атаковать три наблюдательных поста бригад на промежутке от Новотошковского до Желобка. Силами двух механизированных бригад нападение было отражено. Завязался бой на наблюдательном посту 72-й бригады, так называемой "Бане", – сказал Хомчак.

"В соответствии с 51 ст. Устава ООН мы дали адекватный ответ также из всего вооружения, которое было необходимо применить. Перед этим, конечно, с этого наблюдательного пункта мы дали команду, чтобы люди отошли, потому что пришлось туда открывать огонь, и из артиллерии в том числе. … Это не позиция, это наблюдательный пункт. От него отошли, потому что надо было туда наносить удар", - добавил он.

"На данный момент все наши позиции под контролем. Около 10:00 противник запросил режим тишины, чтобы забрать своих убитых и раненных. Сейчас ситуация стабильная и контролируемая, огонь прекратился. Все резервы и подразделения работают согласно ранее принятым решениям и планам", - подытожил Хомчак.