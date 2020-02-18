Windrose запускает бюджетные авиарейсы между шестью городами Украины

18.02.2020 08:00

Украинская авиакомпания Windrose с апреля организует регулярные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Предварительная продажа авиабилетов на апрельские рейсы стартовала 13 февраля. Авиаперевозчик обещает 2-3 рейса в день с вылетом утром, днем и вечером. Цена билета стартует от 572 грн. в зависимости от даты вылета, направления и выбранного места. Также есть возможность выбрать тип билета – Лайт, Стандарт или Плюс.