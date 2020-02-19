ЦОЗ рекомендовал отправлять домой сотрудников с признаками простуды

19.02.2020 11:00

Центр общественного здоровья Украины обнародовал рекомендации для предприятий и работодателей по реагированию на коронавирус COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, передает Цензор.НЕТ.

"Работники, имеющие симптомы острых респираторных заболеваний, должны сообщить своему руководителю и оставаться дома. В случае выхода на работу сотрудников, у которых обнаружены острые респираторные заболевания, их следует отделить от других работников и немедленно отправить домой. Во время кашля или чихания такие работники должны прикрывать нос и рот тканью или изгибом локтя. Также стоит разместить плакаты, которые поощряют оставаться дома во время болезни", - говорится на facebook-странице учреждения.

Кроме того, ЦОЗ советует работодателям придерживаться гибкой политики и позволять работникам оставаться дома для ухода за больным членом семьи.

Также рекомендуется обеспечить офис средствами индивидуальной одноразового использования: посудой, салфетками, дезинфицирующими средствами.