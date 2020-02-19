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Кабмин выделил ветеранам Второй мировой войны более 1,3 млрд гривен

19.02.2020 16:00
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Кабмин выделил ветеранам Второй мировой войны более 1,3 млрд гривен

Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства к 75-летию Победы. Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает телеканал 112 Украина.
"Правительство выделило 1,354 млрд грн на осуществление соответствующих выплат. Каждый человек получит от 570 грн до 4120 грн. Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году", - сказал он.



Теги: помощь, ветеран, День Победы
 
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