Кабмин выделил ветеранам Второй мировой войны более 1,3 млрд гривен

19.02.2020 16:00

Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства к 75-летию Победы. Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает телеканал 112 Украина.

"Правительство выделило 1,354 млрд грн на осуществление соответствующих выплат. Каждый человек получит от 570 грн до 4120 грн. Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году", - сказал он.