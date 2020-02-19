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ПФУ назвал размер средней зарплаты за 2019 год

19.02.2020 13:00
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ПФУ назвал размер средней зарплаты за 2019 год

В Украине в 2019 году показатель средней зарплаты составил 9 205,19 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook, передает Корреспондент.net.
Также Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты за декабрь 2019 года, который в соответствии с законодательством учитывается для начисления пенсии - 10 583,10 грн.
Отметим, по данным Госстата, реальная зарплата за прошлый год возросла на 16%, составив 12264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной зарплаты (4173 грн).



Теги: Украина, зарплата, пенсионный фонд
 
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