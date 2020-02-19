ПФУ назвал размер средней зарплаты за 2019 год

19.02.2020 13:00

В Украине в 2019 году показатель средней зарплаты составил 9 205,19 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook, передает Корреспондент.net.

Также Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты за декабрь 2019 года, который в соответствии с законодательством учитывается для начисления пенсии - 10 583,10 грн.

Отметим, по данным Госстата, реальная зарплата за прошлый год возросла на 16%, составив 12264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной зарплаты (4173 грн).