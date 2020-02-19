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"Укртелеком" поднимает плату за телефон

19.02.2020 15:00
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"Укртелеком" поднимает плату за телефон

"Укртелеком" с 1 марта повысит тарифы на услуги фиксированной телефонной связи. Минимальный тариф увеличивается до 74 гривен в месяц, сообщает Телеканал новостей «24».
Это должно было произойти еще в начале 2020 года, но компания тогда заявила, что пока не будет поднимать цены из-за социальной важности этой услуги.
Как изменятся тарифы "Укртелекома"

  • Тариф "Домашний Безлимитный" будет стоить 123 гривен в месяц (вместо 99 гривен),
  • тариф "Домашний Базовый" – 117 гривен (вместо 94 гривен),
  • тариф "Простой" – 73,81 гривен в месяц (вместо 67,10 гривен).

Также с 1 марта изменится тариф за услуги проводного радиовещания для физических лиц. Вместо 35 гривен в месяц теперь оплата радиовещания будет стоить 45 гривен за аналогичный период.



Теги: телефон, тариф, Укртелеком, увеличение
 
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