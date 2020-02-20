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Комаровский резко прокомментировал события в Новых Санжарах (ВИДЕО)

20.02.2020 17:00
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Комаровский резко прокомментировал события в Новых Санжарах (ВИДЕО)

Бывший советник по медицине Владимира Зеленского и известный детский педиатр Евгений Комаровский возмущен "теплым приемом" эвакуированных украинцев из китайского Уханя. Своей реакцией на сегодняшние события Комаровский поделился на своих ресурсах в Facebook и Youtube, сообщает портал comments.ua.
Он заявил, что, похоже, здравые и интеллектуально развитые люди в Украине закончились.
"Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма – не боимся (даже зная, что сыворотки нет). Глотать при любом чихе антибиотики – не боимся. Ремни безопасности – для слабаков. Суррогатный алкоголь – наше все", - эмоционально написал Комаровский.
"Коронавирус не летает, а передается при тесном контакте с реально больным человеком! Никакой угрозы никому не происходит", - еще раз подчеркнул врач. – Как вам не стыдно, что вы творите!".



Теги: вирус, Китай, эвакуация, комментарий, Евгений Комаровский
 
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