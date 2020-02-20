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Самолет с эвакуированными из Уханя прилетел в Харьков
20.02.2020 12:05
Самолет рейса SPQ1117 с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса flightradar24.
Самолет приземлился в аэропорту и прибыл на специально подготовленную стоянку. Теперь эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезут в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
Теги: Харьков, Китай, эвакуация, самолет
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