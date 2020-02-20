Самолет с украинцами из Уханя сел в Борисполе

20.02.2020 09:45

После 35 кругов над Украиной самолет из Уханя сел в Борисполе, сообщает СТРАНА.ua.

МВД в Твиттере сообщает, что после дозаправки самолет направится в Харьков. Оттуда украинцев отвезут в Новые Санжары (Полтавская область), в медицинский центр Нацгвардии.