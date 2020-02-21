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Названо число задержанных и пострадавших в ходе протестов в Новых Санжарах

21.02.2020 10:30
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Названо число задержанных и пострадавших в ходе протестов в Новых Санжарах

Во время столкновений с полицией в Новых Санжарах (Полтавская обл.), из-за размещения на карантин в санатории Нацгвардии Украины эвакуированных из Ухани (Китай) украинцев и иностранцев, были задержаны 24 участника акции. За медицинской помощью обратилось девять правоохранителей и один гражданский, передает ІнА "Українські Новини".
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время совместного с премьер-министром Алексеем Гончаруком брифинге в Новых Санжарах. Полиция уже возбудила уголовные производства.
"Видеоматериалов, чтобы идентифицировать тех, кто кидал камни - достаточно. Все виновные будут наказаны по всей строгости закона", - написал в своем телеграмм-канале Гончарук.



Теги: пострадавший, задержанный, столкновения
 
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