Последние новости раздела
- "Шахтер" предложил свой самолет для эвакуации оставшихся в Ухане украинцев08:30
- Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани14:00
- Полиция отпустила почти всех задержанных в Новых Санжарах13:00
- Названо число задержанных и пострадавших в ходе протестов в Новых Санжарах10:30
- Скалецкая осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Китая09:00
- Комаровский резко прокомментировал события в Новых Санжарах (ВИДЕО)17:00
- Самолет с эвакуированными из Уханя прилетел в Харьков12:05
- Зеленский сделал заявление о ситуации с эвакуацией украинцев из Уханя11:00
- Самолет с украинцами из Уханя сел в Борисполе09:45
- Кабмин выделил ветеранам Второй мировой войны более 1,3 млрд гривен16:00
Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани
21.02.2020 14:00
Переселенцы с оккупированных территорий Донбасса привезли продукты питания эвакуированным из китайской Ухани, передает Цензор.НЕТ.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист Владимир Рунец.
"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. "Нас уже обвинялы, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них". От интервью отказались, разгрузили машину и уехали", - сообщил он.
Теги: Донбасс, помощь, переселенцы
Читайте также:
- Европа даст 17 миллионов евро для помощи переселенцам
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- Спасатели МЧС помогли людям выбраться из заточения
- Помощи жителям Донбасса не будет - Кабинет министров отменил свое распоряжение
- То, что происходит с долларом и евро, понравится далеко не всем украинцам: свежий курс
- Сколько получили семьи захваченных моряков помощи от государства
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 февраля10:00
- В "ДНР" рассказали, когда необходимо менять "республиканский" паспорт12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 февраля11:00
- Донецкий вуз-переселенец переименовали и объединили с криворожскими13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 февраля10:00
- Хомчак раскрыл подробностях боя под Золотым15:00
- Штаб ООС рассказал о бое в Луганской области13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 февраля10:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 17 по 23 февраля13:00
- Уайлдер - Фьюри: анонс и прогноз на бой-реванш17:00
- Где и когда смотреть финал нацотбора на Евровидение 202015:00
- В Новые Санжары привезли мобильную станцию 4G-интернета14:00
- НВО анонсировал выход нового эпизода легендарного сериала "Друзья"12:00
- Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 февраля10:00
- "Шахтер" предложил свой самолет для эвакуации оставшихся в Ухане украинцев08:30
- BlaBlaCar прекратил работу в оккупированном Крыму17:00
- В Брянске 13 украинцев с поезда "Киев-Москва" оставили на карантин16:00
- Группа MOZGI выпустила клип о сильных женщинах (ВИДЕО)15:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- В "ДНР" рассказали, когда необходимо менять "республиканский" паспорт
- Донецкий вуз-переселенец переименовали и объединили с криворожскими
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 февраля
- Зеленский сделал заявление о ситуации с эвакуацией украинцев из Уханя
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 февраля
- Комаровский резко прокомментировал события в Новых Санжарах (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 февраля
- ЦОЗ рекомендовал отправлять домой сотрудников с признаками простуды
- Где смотреть матч Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика"