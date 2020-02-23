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Циклон Ксантипп несет в Украину сильный ветер, дождь и мокрый снег

23.02.2020 13:00
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Циклон Ксантипп несет в Украину сильный ветер, дождь и мокрый снег

Атмосферный фронт циклона Ксантипп 23 февраля достигнет Украины, ожидаются осадки и усиление ветра, передает Корреспондент.net.
Температура воздуха ожидается в пределах + 3, + 9 градусов с последующим снижением в понедельник до + 2, + 5 градусов.
24 февраля прогнозируются значительные осадки в виде мокрого снега и дождя, сильный, штормовой ветер может быть со скоростью 22-28 м /с, а в Карпатах даже до 40 м /с.



Теги: осадки, ветер, циклон, прогноз погоды
 
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