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В Украине более 250 населенных пунктов обесточены из-за непогоды
24.02.2020 09:00
В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро понедельника обесточен 251 населенный пункт в 7 областях. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"24 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 251 населенный пункт в 7 областях, а именно: Львовская - 70, Ивано-Франковская - 69, Тернопольская - 65, Волынская - 23, Черновицкая - 12, Житомирская - 11 и Ривненская - 1", - сказано в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Теги: непогода, нарушение, электроснабжение
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