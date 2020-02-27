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В Киеве неизвестный ограбил отделение Новой почты (ВИДЕО)

27.02.2020 09:00
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В Киеве неизвестный ограбил отделение Новой почты (ВИДЕО)

В Днепровском районе Киева вечером в среду, 26 февраля, произошло вооруженное ограбления отделения Новой почты, сообщает Информатор.
Налет на отделение №130 случился около 21:00. Мужчина был одет в камуфляжную форму и медицинскую маску. Он достал предмет, похожий на пистолет, и пакет, куда потребовал сложить деньги. Кассир отдал ему содержимое кассы. По предварительной информации, грабитель унес с собой около 20 тысяч гривен.
С места ограбления мужчина сбежал на своих двоих. На место прибыла патрульная полиция и следователи главного управления полиции. Подозреваемого разыскивают.
Момент ограбления зафиксировала камера видеонаблюдения.



Теги: Киев, ограбление, Новая почта
 
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