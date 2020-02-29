Завтра Украина изменит порядок пересечения государственной границы с Россией

29.02.2020 12:00

С 1 марта 2020 года пересечении государственной границы с Российской Федерацией будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта). Об этом сообщает пресс-служба МинВВОТ.

Такая мера вводится в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией» от 18 декабря 2019 года № 1056,

«Напоминаем, что пересечение границы с РФ через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска на временно оккупированной территории является нарушением законодательства Украины. Несмотря на это, по имеющейся информации, на сегодня распространена практика, когда отдельные жители временно оккупированной территории, попадают на территорию Российской Федерации через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска на временно оккупированной территории, после чего осуществляют въезд на территорию Украины через пункты пропуска на государственной границе Украины с Российской Федерацией (в частности, пункт пропуска "Меловое")», – говорится в сообщении.

В связи с этим уточняется, что граждане Украины, которые таким образом въехали на подконтрольную правительству Украины территорию и будут находиться на ней по состоянию на 1 марта 2020 года, не смогут попасть обратно в места своего постоянного проживания через пункты пропуска через государственную границу Украины без паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта) или через существующие контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с неподконтрольной территорией без соответствующего разрешения для пересечения линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей.

«Рекомендуем гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, заблаговременно позаботиться об оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта) и / или соответствующего пропуска. За исчерпывающей информацией обращайтесь в Государственную миграционную службу Украины, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу Украины», – отмечается в сообщении.