Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу

02.03.2020 13:00

В конце февраля тысячи отправлений украинцев зависли по дороге к адресатам, поскольку одна из крупнейших частных служб доставки "Ин Тайм" приостановила работу, сообщает AIN.UA.

1 марта 2020 года «Ин Тайм» опубликовала обращение к клиентам, в котором говорит об остановке магистральной логистики и закрытии части отделений.

Компания также пишет, что смогла договориться с ключевыми игроками рынка логистики о помощи. Они помогут разобраться с доставкой. «План отправок остатков грузов из городов будет опубликован в понедельник», — пишет компания.

В заявлении компании не упоминается банкротство, однако о нем уже говорят на рынке. В то же время, по данным госреестров, компания «Ин Тайм» пока не начала процедуру банкротства и у нее нет налоговых долгов.