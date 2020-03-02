Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу

02.03.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу

В конце февраля тысячи отправлений украинцев зависли по дороге к адресатам, поскольку одна из крупнейших частных служб доставки "Ин Тайм" приостановила работу, сообщает AIN.UA.
1 марта 2020 года «Ин Тайм» опубликовала обращение к клиентам, в котором говорит об остановке магистральной логистики и закрытии части отделений.
Компания также пишет, что смогла договориться с ключевыми игроками рынка логистики о помощи. Они помогут разобраться с доставкой. «План отправок остатков грузов из городов будет опубликован в понедельник», — пишет компания.
В заявлении компании не упоминается банкротство, однако о нем уже говорят на рынке. В то же время, по данным госреестров, компания «Ин Тайм» пока не начала процедуру банкротства и у нее нет налоговых долгов.



Теги: доставка, проблемы, Ин Тайм
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх