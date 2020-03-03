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Кабмин запустил информационный сайт о коронавирусе

03.03.2020 13:30
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Кабмин запустил информационный сайт о коронавирусе

Кабинет министров запустил информационный сайт с ответами на основные вопросы о китайском коронавирусе COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ.
Сайт "Что нужно знать о новом коронавирусе" содержит 4 раздела: Ситуация в Украине, Как передается болезнь, Как предотвратить заболевание, Надежные источники информации.
Ресурс дает ответы на ряд связанных с вирусом вопросов. Например:
Есть ли лекарство от заболевания, вызванного новым коронавирусом?
Как передается заболевание?
Как происходит диагностика?
Кто являются группой риска?
Как себя защитить от вирусных инфекций?
На сайте также собрали ряд информационных материалов о том, как предотвратить заболевание COVID-19.
"Распространяйте информацию о том, как предотвратить COVID-19. Делитесь на работе, дома и среди друзей в соцсетях", - говорится в сообщении.



Теги: информация, сайт, Кабмин, COVID-19
 
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