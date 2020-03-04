Рада назначила нового премьер-министра Украины

04.03.2020 19:00

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 291 народный депутат.