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Рада назначила нового премьер-министра Украины

04.03.2020 19:00
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Рада назначила нового премьер-министра Украины

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 291 народный депутат.



Теги: премьер-министр, Верховная Рада, назначение
 
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