Главная / Новости / Украина / В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус
Последние новости раздела
- Верховна Рада уволила Генпрокурора08:00
- "Укрзализныця" назначила 22 дополнительных поезда к 8 марта17:00
- Зеленский прибыл в Новые Санжары "выписывать" эвакуированных из Уханя12:30
- Рада проголосовала за новый состав Кабмина08:00
- Рада назначила нового премьер-министра Украины19:00
- В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус14:00
- Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей09:00
- Зеленский предложил кандидатуру нового премьер-министра08:00
- Кабмин запустил информационный сайт о коронавирусе13:30
- Ляшко заявил о первом случае коронавируса в Украине (ВИДЕО)11:30
В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус
04.03.2020 14:00
В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали трех человек — двух мужчин и одну женщину с подозрением на китайский коронавирус, сообщает hromadske.
Пациентов привезла скорая помощь. Машину сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители были одеты в биокостюмы. Уверяют, что сдадут их на утилизацию. Заведующая отделением Валентина Мандреску сообщила, что у госпитализированных острое респираторное заболевание. Сейчас их анализы отправили в Черновицкий лабораторный центр, чтобы проверить на грипп.
Теги: Черновцы, госпитализация, COVID-19
Читайте также:
- В Черновцах девушка погибла под колесами троллейбуса
- Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей
- В Черновцах сожгли машину депутата
- В Черновцах решили провести референдум о вотуме доверия Януковичу
- Донецкий и черновицкий губернаторы возглавили рейтинг "любителей" админресурса
- Двое американцев поймали выпавшую с третьего этажа девочку
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 марта10:00
- На Донбассе женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус15:00
- На КПВВ "Майорск" у пенсионерки из Горловки случился инсульт13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 марта11:00
- СБУ сообщила о подозрении освобожденному из плена сепаратистов политзаключенному09:00
- В ОРЛО обещают весной запустить 3G-интернет по всей "республике"15:00
- Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта10:00
- В КППВ и больницы Луганской области завезли защитные комбинезоны13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта10:00
- В США создали самый мощный компьютер в мире13:00
- Студия "Квартал 95" выпустила украиноязычное шоу (ВИДЕО)12:00
- В Украине отменили первые спортивные соревнования из-за коронавируса11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 марта10:00
- Россия и Турция заключили соглашение по Сирии09:00
- Верховна Рада уволила Генпрокурора08:00
- "Укрзализныця" назначила 22 дополнительных поезда к 8 марта17:00
- Мировую премьеру нового фильма о Бонде перенесли из-за коронавируса16:00
- На Донбассе женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус15:00
- В Европе зафиксировали самую теплую зиму в истории14:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- На Донбассе женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус
- Названы цены на автомобили Lada производства АвтоЗАЗ
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта
- На КПВВ "Майорск" у пенсионерки из Горловки случился инсульт
- СБУ сообщила о подозрении освобожденному из плена сепаратистов политзаключенному
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 марта
- В Ухане умер излечившийся от коронавируса мужчина
- В ОРЛО обещают весной запустить 3G-интернет по всей "республике"
- В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус