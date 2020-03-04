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В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус

04.03.2020 14:00
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В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус

В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали трех человек — двух мужчин и одну женщину с подозрением на китайский коронавирус, сообщает hromadske.
Пациентов привезла скорая помощь. Машину сразу отправили на дезинфекцию. Ее водители были одеты в биокостюмы. Уверяют, что сдадут их на утилизацию. Заведующая отделением Валентина Мандреску сообщила, что у госпитализированных острое респираторное заболевание. Сейчас их анализы отправили в Черновицкий лабораторный центр, чтобы проверить на грипп.



Теги: Черновцы, госпитализация, COVID-19
 
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