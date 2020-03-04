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Зеленский предложил кандидатуру нового премьер-министра
04.03.2020 08:00
Президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером Дениса Шмыгаля, сообщает УП.
Такое предложение Зеленский сделал на заседании фракции в парламенте во вторник вечером. Президент приехал в Раду около 19.30.
Шмыгаля планируют назначить не исполняющим обязанности премьера, а полноценным главой правительства.
Сейчас Денис Шмыгаль занимает должность вице-премьер-министра - министра развития громад и территорий.
Теги: премьер-министр, кандидат, Зеленский
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