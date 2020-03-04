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Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей

04.03.2020 09:00
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Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей

В Черновцах жену инфицированного коронавирусом украинца забрали на обсервацию в больницу из-за протестов жителей дома, где проживает женщина, сообщает Громадское.
"Мы женщину забрали. Она раздражена и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", - заявила заместительница директора департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Мария Полищук.
Местоположение женщины не будут разглашать ради ее безопасности.



Теги: Черновцы, вирус, жена, госпитализация, COVID-19
 
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