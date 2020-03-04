Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей

04.03.2020 09:00

В Черновцах жену инфицированного коронавирусом украинца забрали на обсервацию в больницу из-за протестов жителей дома, где проживает женщина, сообщает Громадское.

"Мы женщину забрали. Она раздражена и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", - заявила заместительница директора департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Мария Полищук.

Местоположение женщины не будут разглашать ради ее безопасности.