Главная / Новости / Украина / Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей
Последние новости раздела
- Верховна Рада уволила Генпрокурора08:00
- "Укрзализныця" назначила 22 дополнительных поезда к 8 марта17:00
- Зеленский прибыл в Новые Санжары "выписывать" эвакуированных из Уханя12:30
- Рада проголосовала за новый состав Кабмина08:00
- Рада назначила нового премьер-министра Украины19:00
- В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус14:00
- Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей09:00
- Зеленский предложил кандидатуру нового премьер-министра08:00
- Кабмин запустил информационный сайт о коронавирусе13:30
- Ляшко заявил о первом случае коронавируса в Украине (ВИДЕО)11:30
Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей
04.03.2020 09:00
В Черновцах жену инфицированного коронавирусом украинца забрали на обсервацию в больницу из-за протестов жителей дома, где проживает женщина, сообщает Громадское.
"Мы женщину забрали. Она раздражена и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали", - заявила заместительница директора департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Мария Полищук.
Местоположение женщины не будут разглашать ради ее безопасности.
Теги: Черновцы, вирус, жена, госпитализация, COVID-19
Читайте также:
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 марта11:00
- На КПВВ Донбасса ввели ограничения из-за коронавируса10:00
- В "ДНР" лишили украинский язык статуса "второго государственного"09:00
- На Донбассе подорвалась украинская БМП16:00
- В Донецке запустили новую установку по обеззараживанию воды15:00
- В "ДНР" ветеранам Второй мировой войны 3 раза в год будут дарить продуктовые наборы14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 марта10:00
- На Донбассе женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус15:00
- На КПВВ "Майорск" у пенсионерки из Горловки случился инсульт13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 марта11:00
- В Польше зафиксировали еще четыре случая заражения коронавирусом12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 марта11:00
- На КПВВ Донбасса ввели ограничения из-за коронавируса10:00
- В "ДНР" лишили украинский язык статуса "второго государственного"09:00
- В Познани заработала информационная линия на украинском языке17:00
- На Донбассе подорвалась украинская БМП16:00
- В Донецке запустили новую установку по обеззараживанию воды15:00
- В "ДНР" ветеранам Второй мировой войны 3 раза в год будут дарить продуктовые наборы14:00
- В США создали самый мощный компьютер в мире13:00
- Студия "Квартал 95" выпустила украиноязычное шоу (ВИДЕО)12:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- На Донбассе женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус
- На КПВВ "Майорск" у пенсионерки из Горловки случился инсульт
- СБУ сообщила о подозрении освобожденному из плена сепаратистов политзаключенному
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 марта
- В Донецке запустили новую установку по обеззараживанию воды
- В Ухане умер излечившийся от коронавируса мужчина
- На Донбассе подорвалась украинская БМП
- В ОРЛО обещают весной запустить 3G-интернет по всей "республике"