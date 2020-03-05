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"Укрзализныця" назначила 22 дополнительных поезда к 8 марта
05.03.2020 17:00
"Укрзализныця" назначила 22 дополнительных поезда на период выходных дней к 8 марта, сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что были назначены дополнительные поезда из Киева во Львов, Ужгород, Черновцы, Рахов, Ковель, Хмельницкий, Жмеринку, Винницу, Николаев, Одессу, Кривой Рог, Запорожье.
Также будут курсировать дополнительные поезда из Одессы в Днепр и Ужгород из Львова в Днепр и Одессу, а также из Кривого Рога в Одессу и из Покровска в Харьков.
Теги: праздники, Укрзализниця, 8 марта, поезда
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