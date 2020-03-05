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Зеленский прибыл в Новые Санжары "выписывать" эвакуированных из Уханя

05.03.2020 12:30
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Зеленский прибыл в Новые Санжары "выписывать" эвакуированных из Уханя

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Полтавскую область, где посетил медицинский центр Нацгвардии в Новых Санжарах, сообщает СТРАНА.ua.
В 12.00 истек срок обсервации эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев. Лабораторные исследования не обнаружили Covid-19 ни у эвакуированных, ни у персонала, контактировавшего с ними в обсервации, поэтому им разрешили покинуть санаторий.
Находившихся в карантине украинцев автобусами развезут по их городам, иностранцев - доставят в Киев.



Теги: эвакуация, карантин, Зеленский, COVID-19, Новые Санжары
 
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