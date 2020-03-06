Верховна Рада уволила Генпрокурора

06.03.2020 08:00

На своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за 3154 постановление о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку, сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовало 263 народных депутата. Пока Верховная Рада не изберет нового генерального прокурора, его обязанности будет выполнять заместитель бывшего прокурора Руслана Рябошапки.