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Шахтерам выплатили половину задолженности по зарплатам
07.03.2020 14:00
Кабинет министров Украины выделил 653 млн грн за выплату задолженностей по заработной плате шахтерам. Эта сумма составляет примерно половину общей суммы задолженности, передает Цензор.НЕТ.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова».
"Мы согласились, и президент пообещал на Всеукраинском совещании шахтеров погасить в марте месяце половину долгов. Действительно, вчера-позавчера долги в сумме 654 млн поступили на счета, в том числе Первомайского шахтоуправления. Это первый шаг", - сазал Шмыгаль.
Он также добавил, что правительство не будет закрывать шахты, пока государство не найдет для людей альтернативную работу.
Теги: зарплата, задолженность, шахтеры
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