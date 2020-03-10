Ляшко назвал стоимость экспресс-теста на коронавирус

10.03.2020 14:00

В ближайшее время Украина получит 50 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Также в конце этой недели или в начале следующей в страну поступит около тысячи быстрых тестов, каждый из которых стоит 360 грн, соообщает Delo.ua.

Об этом на брифинге 10 марта заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что в Украине исследовали 40 образцов от людей, у которых было подозрение на опасную инфекцию, однако зарегистрирован всего один заболевший. Сейчас, по словам Ляшко, в лабораториях исследуют еще четыре образца, результаты которых станут известны к вечеру 10 или утру 11 марта. Чиновник добавил, что сегодня уже нет такой локализации, как в предыдущие недели, и подозрение на заражение коронавирусной инфекцией появляются в Одессе, в Днепропетровске, в Кропивницйком.