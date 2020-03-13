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В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
13.03.2020 16:30
Министерство здравоохранения Украины подтвердило, что 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным, предает Цензор.НЕТ.
Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала. МОЗ Украины отмечает, умершая женщина находилась в группе риска. Согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом.
Теги: смерть, Минздрав, COVID-19
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