В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

13.03.2020 16:30

Министерство здравоохранения Украины подтвердило, что 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным, предает Цензор.НЕТ.

Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала. МОЗ Украины отмечает, умершая женщина находилась в группе риска. Согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом.