Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине зафиксировано еще два случая коронавирусной инфекции

13.03.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине зафиксировано еще два случая коронавирусной инфекции

В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус_інфо".
"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции у женщины пенсионного возраста из Житомирской области, которая, по предварительной информации, недавно вернулась из Польши, и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней", - говорится в сообщении.
В тексте отмечается: "Исследование проводила вирусологическая рефернс-лаборатория Центра общественного здоровья. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с контактными лицами".



Теги: эпидемия, заражение, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх