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В Украине зафиксировано еще два случая коронавирусной инфекции
В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус_інфо".
"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции у женщины пенсионного возраста из Житомирской области, которая, по предварительной информации, недавно вернулась из Польши, и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней", - говорится в сообщении.
В тексте отмечается: "Исследование проводила вирусологическая рефернс-лаборатория Центра общественного здоровья. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с контактными лицами".
Теги: эпидемия, заражение, COVID-19
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