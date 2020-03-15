Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Сегодня в Украине существенно похолодает

15.03.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня в Украине существенно похолодает

Погода в Украине в воскресенье, 15 марта, ухудшится, ожидается существенное похолодание на всей территории страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает РБК-Украина.
На всей территории Украины ожидается сухая погода. При этом в большинстве областей днем ожидается +3+5 градусов, а ночью температура воздуха опустится до -2-4 градусов.
В Закарпатской области днем прогнозируют +7+9 градусов. В Одесской области температура опустится до +5+7. В Сумской и Харьковской областях ожидается 0+2 градуса днем, и до -4 ночью.
В столице в воскресенье будет без осадков, температура воздуха опустится до +3+5 днем, а ночью до -2-4.



Теги: похолодание, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх