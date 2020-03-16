С 17 марта в Киеве вводят тотальный карантин

16.03.2020 12:00

С 17 марта в Киеве ужесточаются меры по пресечению распространения коронавируса. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба городского головы Виталия Кличко.

"Столица продолжает ограждать и предупреждать ситуацию с возможным распространением коронавируса. Городская власть усиливает ограничительные мероприятия в Киеве. Мы должны выиграть время! Мы должны уменьшить шансы вируса на распространение в столице и в Украине! Строгие и своевременные меры являются решающими для сдерживания стремительного распространения вируса COVID-19 на территории столицы", - отметил Кличко.

Он отметил, что с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

- передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины.

- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

- работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды.

- Не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Будут работать АЗС, банки и банкоматы.

Временно приостанавливается и работа:

- спортивных комплексов и залов.

- заведений бытового обслуживания населения.

- СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салоны и другие.

- Развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

"Мы понимаем, что это неудобства для жителей города и потери для бизнеса. Но они - вынужденные и временные. Прибыли и деньги - важны. Но здоровье и жизнь людей - самое важное! И мы должны заботиться прежде всего об этом!" - добавил мэр Киева.