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Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу
Президент Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию коронавирусу COVID-19. Об этом говорится в указе на сайте президента, сообщает Корреспондент.net.
Совет будет консультативно-совещательным органом при президенте. Его цель - мониторинг ситуации и наработка предложений по противодействию распространения новой коронавирусной болезни.
В состав совета вошли 14 человек: Зеленский Владимир (президент), Аваков Арсен (МВД), Данилов Алексей (СНБО), Дейнеко Сергей (Госпогранслужба), Емец Илья (Минздрав), Ермак Андрей (Офис президента), Криклий Владислав (Мининфраструктуры), Кулеба Дмитрий (МИД), Ляшко Виктор (Минздрав), Таран Андрей (Минобороны), Тимошенко Кирилл (Офис президента), Хомчак Руслан (Генштаб), Шефир Сергей (первый помощник президента), Шмыгаль Денис (премьер-министр).
Теги: указ, Зеленский, COVID-19
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