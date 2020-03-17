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Первые случаи коронавируса зафиксированы в Киеве

17.03.2020 09:00
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Первые случаи коронавируса зафиксированы в Киеве

16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Отмечается, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что один из больных – киевский студент, который контактировал с женщиной, умершей от коронавируса в Радомышле – он ездил в Житомирскую область с внучкой пациентки. Студент находится на лечении в Александровской больнице столицы.
Второй случай – женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома.



Теги: Киев, заражение, COVID-19
 
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