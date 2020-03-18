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COVID-19 в Украине: 14 случаев заражения, из них 2 летальных

18.03.2020 08:00
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COVID-19 в Украине: 14 случаев заражения, из них 2 летальных

На 17 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2). Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Два человека скончались.
За минувшие сутки выявлены 7 новых случаев болезни:
- Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, был заграницей;
- Черновицкая (6) - 33-летняя женщина (летальный случай), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.
Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.
В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов.



Теги: статистика, диагноз, COVID-19
 
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