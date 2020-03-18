COVID-19 в Украине: 14 случаев заражения, из них 2 летальных

18.03.2020 08:00

На 17 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2). Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Два человека скончались.

За минувшие сутки выявлены 7 новых случаев болезни:

- Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, был заграницей;

- Черновицкая (6) - 33-летняя женщина (летальный случай), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов.