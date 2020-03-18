Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Коронавирус подтвержден у депутата Верховной Рады

18.03.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Коронавирус подтвержден у депутата Верховной Рады

У нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус. Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Официально: диагноз коронавирус подтвержден у народного депутата Сергея Шахова, депутатская группа "Довира". Ему 44 года, недавно посещал Италию", - написал он.


 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх