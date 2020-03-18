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Коронавирус подтвержден у депутата Верховной Рады
18.03.2020 15:00
У нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус. Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Официально: диагноз коронавирус подтвержден у народного депутата Сергея Шахова, депутатская группа "Довира". Ему 44 года, недавно посещал Италию", - написал он.
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