ПриватБанк прекратил наличный обмен валют

18.03.2020 12:00

Купнейший банк Украины ПриватБанк с 18 марта приостановил наличный обмен валют, сообщает пресс-служба финучреждения, передает Корреспондент.net.

Как сообщается, временно банк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

В банке подчеркнули, что приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа.

При этом наличную валюту в кассах ПриватБанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.