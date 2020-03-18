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ПриватБанк прекратил наличный обмен валют
Купнейший банк Украины ПриватБанк с 18 марта приостановил наличный обмен валют, сообщает пресс-служба финучреждения, передает Корреспондент.net.
Как сообщается, временно банк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.
В банке подчеркнули, что приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа.
При этом наличную валюту в кассах ПриватБанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.
Теги: ПриватБанк, обмен валют, отмена
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