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В Житомирской области - второй случай заражения COVID-19
19.03.2020 17:00
В Житомирской области сегодня, 19 марта, подтвердили второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил городской глава Житомира Сергей Сухомлин в Facebook, передает РБК-Украина.
По словам городского главы, болезнь была диагностирована у 56-летнего жителя Житомира, который недавно вернулся из Австрии. Наличие коронавируса было подтверждено лабораторно. Отмечается, что в настоящее время состояние больного нормальное.
Теги: Житомирская область, заражение, COVID-19
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