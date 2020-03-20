Uber будет бесплатно возить врачей во время карантина

20.03.2020 18:00

По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

Эта договоренность включает 10 000 поездок, которые медицинские работники могут осуществить, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест.

Эта опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница.