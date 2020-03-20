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В Украине 26 случаев заражения COVID-19
20.03.2020 08:00
Количество инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросла до 26, при 3 летальных случаях, сообщает ТСН.
В Черновцах обнародовали результаты анализов людей, у которых подозревали инфекцию, и в пяти ее таки обнаружили. Два случая заражения коронавирусом подтвердили в Днепропетровской области - у супругов, которые недавно вернулись из Франции. Перечень пополнили также киевлянин и житель Житомира.
Общая картина по областям выглядит так:
- Черновицкая область - 15
- Житомирская - 2
- Донецкая - 1
- Днепропетровская - 2
- Ивано-Франковская - 1
- Киевская - 2
- город Киев - 3
Теги: статистика, заражение, COVID-19
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