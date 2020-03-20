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В Украине изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус
20.03.2020 15:00
Институт молекулярной биологии Национальной академии наук изготовил первую партию экспресс-тестов на коронавирус, передает Цензор.НЕТ.
Об этом заявил в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать", - отметил Зеленский.
Теги: тест, производство, COVID-19
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