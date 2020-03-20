В Украине изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус

20.03.2020 15:00

Институт молекулярной биологии Национальной академии наук изготовил первую партию экспресс-тестов на коронавирус, передает Цензор.НЕТ.

Об этом заявил в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать", - отметил Зеленский.