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В Украине появился первый выздоровевший от коронавируса
Второй анализ у зараженного коронавирусом из Черновцов показал негативный результат. Об этом заявил в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Традиционно рассказываю о нашем противодействии распространению коронавируса. Прежде всего - мы имеем очень радостную новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он показал отрицательный результат. А значит - можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса!", - заявил он.
"Всех украинцев, которые продолжают оставаться дома, я хочу поблагодарить за чувство ответственности. Оставаясь дома, вы помогаете нераспространению вируса, и не подвергаете риску ни себя, ни окружающих", - резюмировал Зеленский.
Теги: выздоровление, Зеленский, COVID-19
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