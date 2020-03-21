COVID-19 в Украине: 41 заразившийся, 3 умерших

21.03.2020 09:00

В Украине число зараженных коронавирусом COVID-19 возросло до 41 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает РБК-Украина.

По состоянию на вечер 20 марта случаи COVID-19 зарегистрированы в девяти регионах Украины: Черновицкой (25), Киевской (3), Житомирской (2), Ивано-Франковской (2), Днепропетровской (2), Донецкой (1), Харьковской (1), Львовской (1), Тернопольской (1) областях и Киеве (3). Трое из заболевших умерли: по одному человеку – в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Киеве, Тернопольской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Киевской областях.