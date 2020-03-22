В Украине увеличилось число выздоровевших от COVID-19

22.03.2020 16:00

Восемь человек в Украине излечились от коронавируса, всего в стране зафиксировано 47 случаев заболевания, сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Все случаи выздоровления были зафиксированы в Черновицкой области.

Однако позднее в Минздраве уточнили, что у 8 человек с подозрением на инфицирование коронавируса в Черновицкой области, диагноз просто не подтвердился.

Итого, в Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной инфекции - 1 - выздоровел, 3 - летальных случая, 43 - проходят лечение.