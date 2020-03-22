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В Украине увеличилось число выздоровевших от COVID-19

22.03.2020 16:00
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В Украине увеличилось число выздоровевших от COVID-19

Восемь человек в Украине излечились от коронавируса, всего в стране зафиксировано 47 случаев заболевания, сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
Все случаи выздоровления были зафиксированы в Черновицкой области.
Однако позднее в Минздраве уточнили, что у 8 человек с подозрением на инфицирование коронавируса в Черновицкой области, диагноз просто не подтвердился.
Итого, в Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной инфекции - 1 - выздоровел, 3 - летальных случая, 43 - проходят лечение.



Теги: выздоровление, статистика, COVID-19
 
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